Максим Артамонов Чиновники рекомендуют пермякам воздержаться от поездок в Грузию Тем, кто уже находится в этой стране, советуют избегать посещения людных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по туризму Пермского края призывает пермяков воздержаться от поездок в Грузию. Об этом сообщается на официальной странице ведомства ВКонтакте. Ранее с таким же призывом ко всем гражданам РФ обратилось Минэкономразвития страны. Россиянам, которые уже находятся в Грузии, рекомендуют избегать посещения людных мест, в частности, исторических центров Батуми и Тбилиси.

Отмечается, что организованные туристы при необходимости могут обратиться за помощью по телефону Ассоциации «Турпомощь»: 8 (499) 678-12-03, secretary@tourpom.ru.

Те туристы, которые путешествуют индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии по телефону: 810995322912406. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии.

Напомним, с 6 по 10 марта в Грузии прошли массовые акции протеста. Они состоялись на фоне поддержки парламентом Грузии нового «Закона о прозрачности иностранного влияния», который требует от НПО регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20% от их общего дохода. СМИ писали, что полиция использовала водомёты и слезоточивый газ для разгона протестов.

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