Максим Артамонов В Перми появились фотозоны с символикой 300-летия города Их установили в трёх местах Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Как сообщили в мэрии Перми, на улицах города установлены фотозоны, посвящённые 300-летнему юбилею. Любой желающий может сделать фото на память в новой локации — у Театра-Театра, на Соборной площади и в саду им. Миндовского.

Рамки выполнены в фирменных цветах проектного офиса «Пермь-300», на них изображены узнаваемые виды города, а также слоган «В Перми всё реально!».

Напомним, в мае этого года дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий должна была начать установку на улицах города арт-объектов, посвящённых 300-летнему юбилею Перми. Они представляли собой конструкции из кругов и рамки с юбилейной символикой. Они должны простоять в городе до середины сентября.

В городе планировалось установить четыре новых типа уличных объектов: две огромные конструкции «300 лет» высотой почти 3 м и длиной почти 5,5 м. Также власти обещали установить пять инсталляций с триколором и надписью «Пермь-300».

Кроме того, на улицах Перми для фотографирования планировалось поставить три светящиеся конструкции «Круги» и четыре инсталляции из фоторамок.

Изготовление и монтаж конструкций тогда оценивались в 11,2 млн руб.

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