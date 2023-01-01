Максим Артамонов Праздничные арт-объекты к 300-летию Перми начнут устанавливать в мае На работы по их изготовлению и монтажу чиновники потратят более 11 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ИА "Текст"

С 10 мая в Перми начнутся работы по установке праздничного уличного оформления к 300-летнему юбилею города. Смонтированные конструкции простоят до середины сентября.

Как уточняет интернет-газета «Текст», в городе будут установлены четыре новых типа уличных объектов. Так, появятся две огромные конструкции «300 лет», высотой почти 3 м и длиной почти 5,5 м. Также будут установлены пять инсталляций с триколором и надписью "Пермь-300".

Кроме того, на улицах Перми для фотографирования поставят три светящиеся конструкции «Круги» и четыре инсталляции из фоторамок.

Все эти объекты установят в разных местах города. Изготовление и монтаж конструкций оценивается в 11,2 млн руб.

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