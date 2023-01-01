Алёна Бронникова
Следком проводит проверку по факту падения ребёнка из окна жилого дома в Перми
Пострадавший находится в тяжёлом состоянии
Следственный комитет Прикамья проводит процессуальную проверку после падения ребёнка 2019 г.р. из окна жилого дома в Мотовилихинском районе Перми 4 июля. Как уточняет ведомство, он выпал из окна на втором этаже.
«Предварительно установлено, что ребёнок находился в квартире вместе с матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, он самостоятельно залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
В региональном министерстве здравоохранения «Новому компаньону» ответили, что ребёнок был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.
Сотрудники следкома опросили очевидцев и провели осмотр места происшествия. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Родителям напоминают, что москитные сетки не защищают от падений, поэтому нельзя оставлять детей без присмотра и держать окна открытыми.
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