Заместителем министра строительства Пермского края назначен Владимир Сидоренков Он будет курировать блок капитального строительства Поделиться Твитнуть

Владимир Сидоренков

Министерство строительства Пермского края

Новым заместителем министра строительства Пермского края стал Владимир Сидоренков, о назначении сообщили в пресс-службе ведомства.

Он будет курировать блок капитального строительства. В частности, в его ведении будут вопросы планирования и сопровождения капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры регионального и муниципального значения, а также организации экспертизы в строительстве.

Владимир Сидоренков в 2004 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Электроснабжение», является кандидатом наук.

После окончания вуза руководил различными подразделениями ПО «Челябинские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». В 2012 году был назначен на должность замдиректора по капитальному строительству ПО «Челябинские городские электрические сети». С 2019 года занимал должность замдиректора филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» по инвестиционной деятельности. Отвечал за процессы формирования и утверждения в органах исполнительной власти инвестиционной программы, строительства объектов электроэнергетики от начала до ввода в эксплуатацию, а также за реализацию различных отраслевых программ.





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