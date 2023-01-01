Заместителем министра строительства Пермского края назначен Владимир Сидоренков
Он будет курировать блок капитального строительства
Новым заместителем министра строительства Пермского края стал Владимир Сидоренков, о назначении сообщили в пресс-службе ведомства.
Он будет курировать блок капитального строительства. В частности, в его ведении будут вопросы планирования и сопровождения капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры регионального и муниципального значения, а также организации экспертизы в строительстве.
Владимир Сидоренков в 2004 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Электроснабжение», является кандидатом наук.
После окончания вуза руководил различными подразделениями ПО «Челябинские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». В 2012 году был назначен на должность замдиректора по капитальному строительству ПО «Челябинские городские электрические сети». С 2019 года занимал должность замдиректора филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» по инвестиционной деятельности. Отвечал за процессы формирования и утверждения в органах исполнительной власти инвестиционной программы, строительства объектов электроэнергетики от начала до ввода в эксплуатацию, а также за реализацию различных отраслевых программ.
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