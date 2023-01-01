Алёна Бронникова В Перми установили бюст заслуженного игрока и тренера по баскетболу Сергея Белова Скульптура находится у СК им. Сухарева Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Министерства физической культуры и спорта

У спорткомплекса им. Сухарева в Перми 3 июля открыли бюст заслуженного игрока и тренера по баскетболу Сергея Белова. О торжественной церемонии в своём telegram-канале рассказало краевое министерство физкультуры и спорта.

В мероприятии приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, президент РФБ Андрей Кириленко, близкие и коллеги Сергея Белова. Его дочь Наталья Белова поблагодарила регион за сохранение памяти об отце.

«Очень почётно, что я нахожусь в Перми — городе, который выбрал для себя мой отец, где он занимался своим любимым делом — развитием баскетбола. Здесь он начинал свои проекты «КЭС-баскет» и «АСБ», и оба они развиваются. Уверена, он бы гордился, что его идеи продолжают жить. Спасибо Пермскому краю за то, что здесь любят баскетбол так же, как любил его Сергей Белов», — процитировали Наталью Белову в ведомстве.

Сергей Белов — легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира. Был главным тренером ЦСКА в 1980-е годы, затем стал главным тренером сборной России по баскетболу, в октябре 1993 года он стал президентом Российской федерации баскетбола. В пермский «Урал-Грейт» Белов перешёл в 1999 году. Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России, дважды становился серебряным призёром первенства России по баскетболу, а в сезоне 2005/2006 «Урал-Грейт» выиграл европейский Кубок вызова ФИБА.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.