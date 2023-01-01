Алёна Бронникова Омбудсмен Пермского края запустил в соцсетях чат-бот Виртуальный помощник появился в telegram-канале и ВКонтакте Игоря Сапко Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Архив ИД «Компаньон»

В социальных сетях Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко запустил чат-бот. Информация о новом способе получения обратной связи появилась на официальном сайте омбудсмена.

«Совместно с руководителем магистерской программы «Цифровое государство» классического университета Сергеем Исаевым был разработан чат-бот Уполномоченного по правам человека ВКонтакте и мессенджере Telegram. Целью данного чат-бота является повышение эффективности взаимодействия с гражданами», — рассказал Сапко.

Обратиться к нему через виртуального помощника пермяки теперь смогут, начав диалог с сообществом «Уполномоченный по правам человека в Прикамье» на сайте ВКонтакте или нажав на ссылку в описании официального telegram-канала омбудсмена.

На прошлой неделе Игорь Сапко рассказывал о том, что в украинском плену остаются трое военнослужащих из Прикамья, 21 человек пропал без вести в зоне СВО. Ранее из плена удалось вызволить десять жителей региона, сейчас на контроле находятся ещё три обращения.









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