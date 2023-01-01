Максим Артамонов В Перми начался ремонт дороги Дружбы Все работы планируется выполнить до конца июля Поделиться Твитнуть

В Мотовилихе стартовали работы по ремонту дороги Дружбы на участке от ост. «Лесная поляна» до границы с Орджоникидзевским районом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожный объект обновят за счёт средств, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого асфальта.

Общая протяжённость ремонтируемого участка составит около 25 тыс. кв. м. Работы выполняет организация ООО «АртИнвестГрупп». Заказчик - МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». Завершить ремонт планируется к концу июля.













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