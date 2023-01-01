Максим Артамонов
В Перми начался ремонт дороги Дружбы
Все работы планируется выполнить до конца июля
В Мотовилихе стартовали работы по ремонту дороги Дружбы на участке от ост. «Лесная поляна» до границы с Орджоникидзевским районом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дорожный объект обновят за счёт средств, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого асфальта.
Общая протяжённость ремонтируемого участка составит около 25 тыс. кв. м. Работы выполняет организация ООО «АртИнвестГрупп». Заказчик - МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». Завершить ремонт планируется к концу июля.
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