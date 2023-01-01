Алёна Бронникова Краевые власти готовы выделить почти 3 млн рублей на турслёт работающей молодёжи Мероприятие состоится в период с 28 июля по 8 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проведение «Туристического слёта работающей молодёжи Пермского края 2023 года» оценили в 2 998 900 руб. Согласно информации на сайте госзакупок, конкурс проводит ГБУ «Региональный молодежный центр».

В комплекс услуг по обеспечению проведения турслёта входит работа техника, звуко- и светооператоров, ведущего, регистраторов, координатора, квалифицированных судей и компетентного жюри. Подрядчик должен разработать программу, провести творческие и спортивные соревнования, обрядовую программу, включающую традиции коми-пермяцкого народа, обустроить все площадки, в том числе установить сценический комплекс, обеспечить их техническим оборудованием и оформлением, заказать трансфер. Для организационного комитета и судейской коллегии в составе 60 человек нужно предусмотреть трёхразовое питание.

Заявки принимаются до 7 июля, поставщика определят 11 июля. Мероприятие запланировано в Кудымкарском муниципальном округе на три дня и две ночи в период с 28 июля по 8 августа, точная дата будет согласована позже.

В феврале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании новой структуры ГБУ «Региональный молодёжный центр» для того, чтобы помочь молодому поколению в социализации, саморазвитии и самореализации, привлечь молодёжь к участию в общественно-политической и экономической жизни





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