В Перми из-за разбитого стекла на пассажира прогулочного теплохода завели уголовное дело Дебоширом оказался ранее судимый за угрозу убийством 34-летний водитель такси Поделиться Твитнуть

фото: транспортная полиция

Сотрудники Линейного пункта полиции в речном порту Перми возбудили уголовное дело на пассажира прогулочного теплохода по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, инцидент произошёл накануне. Сотрудники судна задержали пассажира, который нарушал общественный порядок во время поездки, и по прибытии в порт передали его в руки правоохранительных органов.

Дебоширом оказался ранее судимый за угрозу убийством 34-летний водитель такси. Речники пояснили, что мужчина на протяжении плавания употреблял спиртное, вёл себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам. Кроме того, он из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло первой палубы.

В отношении хулигана были составлены два административных протокола за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за мелкое хулиганство. За устроенный дебош суд наложил на пермяка штрафы на сумму 2,5 тыс. рублей. А за разбитое стекло на хулигана завели уголовное дело.

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