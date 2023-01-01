Алёна Бронникова В пятницу и субботу в Прикамье зарегистрируют брак более 500 пар Свадебный бум связывают с Днём семьи, любви и верности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Накануне Дня семьи, любви и верности — 7 июля, в органах ЗАГС Пермского края распишутся 400 пар. В субботу, 8 июля, распишутся 108 пар, сообщает региональный комитет ЗАГС ВКонтакте. В июне больше всего заявлений было зарегистрировано в «красивую дату» — 23 числа, но таких пар было меньше, чем планируется на этой неделе.

«Свадебный бум традиционно начинается летом. Июнь порадовал большим количеством заключённых браков — 1809. Но пятница, 23 июня, стала особенным днём для женихов и невест, красивые слова поздравлений звучали в этот день во всех уголках нашего региона, 384 пары сделали важный шаг — создание семьи», — сообщает пресс-служба краевого ЗАГС.

В год 300-летия Перми молодожёны получают именное поздравление от губернатора региона Дмитрия Махонина.

Ранее в краевой столице утвердили перечень общественных мест, в которых пермяки могут провести регистрацию брака, помимо залов ЗАГС. В их число вошли девять локаций.

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