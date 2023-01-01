Максим Артамонов Власти Перми утвердили девять новых мест для торжественной регистрации браков Среди них — парки и скверы в разных районах города Поделиться Твитнуть

Фото из архива

В Перми утверждён перечень общественных мест, в которых пермяки могут провести регистрацию брака, помимо залов ЗАГС. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соответствующее постановление мэрии.

Торжественные церемонии бракосочетания горожане теперь смогут проводить в девяти парках и скверах.

В их число вошли сквер им. Олега Новосёлова, Театральный сад, сквер им. конструктора Калачникова, сквер в кварталах 68 и 69 (городская эспланада), сквер им. Мамина-Сибиряка (Соборная площадь), сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы, сквер на нижней части набережной Камы (от Речного вокзала до грузового порта), а также Парк культуры и отдыха им. Чехова.

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