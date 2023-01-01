Украина ввела санкции ещё против трёх предприятий Перми Ограничения будут действовать в течение пяти-десяти лет Поделиться Твитнуть

Протон ПМ

permkrai.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ещё трех предприятий Пермского края. Это «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «Протон-ПМ» и «Кираса». Всего указом от 1 июля санкции введены против 291 компании (в основном из РФ), а также против 193 физических лиц (большинство имеют российское гражданство).

Как говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского, таким образом решено «поддержать внесённые службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Против «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» санкции вводятся на 10 лет, против «Протона-ПМ» и «Кирасы» — на пять. Они предусматривают блокировку активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение торговых операций, запрет передачи технологий, остановку выполнения финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что под санкции Евросоюза попали ещё четыре пермских предприятия: НПО «Искра», АО «Машиностроитель», АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «Пермский пороховой завод».

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