Следователи СКР начали проверку из-за обрушения жилого дома в Верещагино Аварийное общежитие должны были расселить только в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту обрушения 30 июня несущей стены аварийного здания по ул. Карла Маркса. В результате происшествия две квартиры дома оказались повреждены.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Верещагино рухнула стена общежития 1952 года постройки. В 2018-м здание признали аварийным, однако планируемым сроком расселения определили только 2025 год.

Известно, что в разрушенной части дома проживало пять семей численностью семь человек. О пострадавших не сообщается. Сейчас четырём семьям предоставлено муниципальное жильё, ещё одна семья переселилась к родственникам.

Прокуратура также проводит проверку. Сотрудники надзорного ведомства выясняют, нарушено ли было жилищное законодательство со стороны местной администрации и управляющей компании.

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