Максим Артамонов В Верещагино обрушилась часть аварийного здания общежития Чиновники обещали расселить дом только в 2025 году Поделиться Твитнуть

В Верещагино обрушилась часть многоквартирного двухэтажного дома, в котором находится общежитие. районная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Как выяснилось, здание было построено в 1952 году, а в 2018 году его признали аварийным, однако планируемый срок расселения был определён на только 2025 год.



В прокуратуре уточнили, частично квартиры принадлежали муниципалитету. В разрушенной части дома проживало пять семей численностью семь человек. Сейчас четырём семьям предоставлено муниципальное жильё, ещё одна семья переселилась к родственникам

На место аварии выехал заместитель прокурора Верещагинского района и было проведено заседание КЧС. Чиновники пообещали взять этот вопрос «на особый контроль» и оказать содействие в переезде жильцам, оставшимся без жилья. Также будет обеспечена охрана объекта.

После происшествия прокуратура проверит, нарушено ли было было жилищное законодательство со стороны местной администрации и управляющей компании.



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