В Пермском крае на неделе синоптики обещают жару до +32 градусов Возможны кратковременные дожди Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на неделе с 3 по 9 июля ожидается жаркая погода. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог.и.я».

Так, в понедельник, 3 июля, максимально дневная температура воздуха поднимется до отметки +29 градусов. Во вторник ожидается +25...+30 градусов. В среду и четверг будет ещё теплее до +26...+31 градуса. Во все дни, кроме четверга, возможен кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой.

В пятницу днём воздух прогреется до +27...+32. Как пишет ВЕТТА, ночью по северу региона вероятны дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

По предварительным данным метеосайтов, к выходные жара в Пермском крае немного спадёт.

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