В Звёздном Пермского края увековечили память погибших в спецоперации бойцов На Аллее Славы появились памятные стенды Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В ЗАТО Звёздный Пермского края в День ветеранов боевых действий увековечили память трёх военнослужащих, погибших в СВО на Украине, — Артёма Микова, Сергея Чечкина и Кирилла Рогожникова. На здании школы, где учились бойцы, появилась мемориальная доска, а на Аллее Славы — памятные стенды. Ещё раньше памятные доски были установлены на домах, где жили воины. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

«Это правильная инициатива, — написал глава региона. — Жители Пермского края, особенно наша молодёжь, должны видеть примеры патриотизма, больше знать о своих земляках, вставших на защиту Родины».

Губернатор добавил, что увековечение памяти героев СВО продолжается и в других территориях края.

Ранее сообщалось, что в Перми память об участниках спецоперации увековечат на мемориале «Солдат России».

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