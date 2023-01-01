Алёна Бронникова В Свердловском районе Перми за 150 млн рублей продаётся производственная база Общая площадь — 15 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми выставлена на продажу производственная база-склад по. ул. Усольская, 13, за 150 млн руб. Объявление появилось на портале по выбору недвижимости N1.RU.

В публикации указано, что общая площадь земельного участка 15 тыс. кв. м.

«Продам помещение базы-склада площадью 8,6 тыс. кв. м на собственном земельном участке с категорией "земли населённых пунктов". Разрешённое использование — здание предприятия по ремонту дорог, склад, производственные помещения различного профиля», — сообщает автор объявления.

Ранее «Новый компаньон» писал, что рядом с Балатовским парком продаётся многоэтажное офисное здание. Стоимость объекта — 95 млн руб.





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