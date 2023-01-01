Алёна Бронникова Продавец офисного здания рядом с Балатовским парком повысил цену до 95 млн рублей Земельный участок под многоэтажкой занимает площадь 4,3 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Перми рядом с Балатовским парком на ул. Подлесной, 45 продаётся административное здание за 95 млн руб. Объявление появилось на сайте Авито. Зимой этот же объект выставлялся на продажу за 90 млн руб.

Площадь многоэтажного здания составляет 4,9 тыс. кв. м. По данным сайта 2ГИС, помещения на первом этаже арендует магазин китайских автодеталей, часть помещений занимают офисы компании-продавца.

«Продаётся здание 4,9 тыс. кв. м. и земельный участок площадью 4,3 тыс. кв. м. Имеется три входа. Парковка у здания. Центральные коммуникации, высокие потолки. Идеально подойдёт под офисы, арендный бизнес. Максимальная разрешённая электрическая мощность — 340 кВт», - сообщается в публикации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что напротив ЖК «Арсенал» в Перми продаётся целый этаж в здании с башней. Стоимость объекта — 10 млн руб.





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