Алёна Бронникова В здании с башней напротив пермского ЖК «Арсенал» продаётся этаж за 10 млн рублей Продавец предлагает разместить там автосервис или гостиницу Поделиться Твитнуть

В Перми в здании по ул. Чернышевского, 32 продаётся четвёртый этаж с башней общей площадью 1,37 тыс. кв. м. В объявлении на сайте "Авито" указана цена 10,11 млн руб.

«Продаётся вместе с башней полностью весь 4 этаж. Можно надстроить мансардный офисный этаж. Большой автомобильный и пешеходный трафик. На одном уровне — 27 мест, плюс 500 кв. м на втором уровне в башне. Раньше там был автомобильный лифт (подъёмник в башню)», — указано на сайте.

Здание располагается через дорогу от ЖК «Арсенал», где продолжается строительство новых домов. Автор объявления сообщает о том, что помещения находятся в собственности. По его мнению, их можно использовать под автосервис, парковку, кафе или гостиницу.

Собственник здания по ул. Крылова, 36 тоже ищет покупателя и предлагает вариант размещения там гостиницы, а также офисов, медицинского или образовательного учреждения. Общая стоимость объекта — 25 млн руб.





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