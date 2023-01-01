Алёна Бронникова Парламенту Прикамья предложили изменить порядок предоставления доступа к данным о доходах депутатов Корректив коснётся части закона № 9-ПК «О статусе депутата» Поделиться Твитнуть

Депутаты выходят с каникул

Сергей Федосеев

Прокуратура Прикамья внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о внесении изменений в закон № 9-ПК от 6 марта 2007 года «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края». Соответствующий документ опубликован в повестке следующего заседания ведомства, которое состоится в августе.

В документе идёт речь о порядке предоставления прокуратуре доступа к информации о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей. Законопроектом предлагается упростить процедуру получения надзорным органом этих данных.

Сейчас прокуратура может получить их только после вскрытия конверта с документами на заседании комиссии Заксобрания в присутствии самого депутата, приглашение которому должно быть отправлено не менее чем за 10 дней. Принятие изменения части пункта закона позволит надзорному органу получать необходимые документы по запросу, без проведения заседания комиссии и приглашения депутата.

Кроме того, в пояснительной записке надзорный орган указывает на несоответствие краевого закона федеральному и на создаваемые препятствия для исполнения функций ведомства. В частности, федеральный закон позволяет получить необходимые документы по требованию прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих дней, а в ходе проверки исполнения законов — в течение двух рабочих дней.

«Закон № 9-ПК противоречит федеральному законодательству, a также препятствует исполнению прокурором Пермского края своих должностных полномочий в области противодействия коррупции», — уточняется в обнародованном документе.

Предложение будет рассмотрено депутатами Заксобрания на заседании 24 августа.





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