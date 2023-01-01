Алёна Бронникова Жительница Прикамья не хотела платить штраф за утерянный паспорт и попала под уголовное дело Вскоре документ нашёлся Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жительница д. Плотникова в Пермском крае потеряла паспорт и, не желая платить за это штраф, обратилась в полицию с заявлением о краже документа. Как сообщает краевое ГУ МВД, за ложный донос возбуждено уголовное дело.

Местным сотрудникам ведомства 24-летняя девушка рассказала о том, что на остановке общественного транспорта к ней на самокате подъехал неизвестный и сорвал с плеча сумку с документами и банковской картой. Её предупредили об ответственности за дачу ложных сведений. В ходе расследования показания не подтвердились, кроме того были установлены обстоятельства, указывавшие на то, что заявительница выдумала эту историю.

После предъявления улик она созналась, что потеряла паспорт, когда была в гостях у знакомых, где употребляла алкоголь. Чтобы не оплачивать штраф за утерянный документ, она решила обратиться в полицию с заявлением о придуманном грабеже. Позже водитель такси нашёл её паспорт и передал правоохранительным органам.

На данный момент полиция закончила предварительное расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.





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