Алёна Бронникова На шоссе Космонавтов в Перми нашли надгробие из чугуна 18 века В надписи на нём упоминается имя князя Шаховского Поделиться Твитнуть

"Рифей"

Галерея «Марис-арт»

Во время ремонтных работ у офисного здания на шоссе Космонавтов в Перми рабочие обнаружили старинное надгробие из чугуна. Несмотря на то, что текст читается плохо, на плите отчётливо видна дата захоронения — 1791 год. О находке рассказал «Рифей».

Бригада строителей нашла надгробие на глубине 1,5-2 метров во время раскапывания траншеи для устройства трубы водоотведения. Плита оказалась очень тяжёлой, весом около 200 кг. К находке отнеслись бережно, сообщили пермским археологам.

На место приехали представители Камской археологической экспедиции. Они установили, что плита является частью старинного кирпичного склепа, в отвалах нашли человеческие останки.

«Однозначно это захоронение, и могильная плита об этом говорит. И это захоронение нерядового гражданина, нерядового человека. Это не единичный склеп, видны ещё следы могил, и ещё следы могил с костями, это видно в траншее. Соответственно, это кладбище, скорее всего, это некрополь Верхнемулинского поселения», — рассказала телеканалу сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Мария Мингалёва.

Село Верхние Муллы, через которое проходил Казанский тракт (сегодня — шоссе Космонавтов), упоминалось в летописях еще с 17 века. Археологи расшифровали текст на обнаруженном надгробии, где упоминается имя одного из князей, владевшего этими землями: «В сём месте упокоено тело новопреставленного раба божьего, слуги его сиятельства князя Бориса Григорьевича Шаховского: Николая Михайлова — сына Воротникова». Чугунную плиту отправили на хранение в одну из пермских церквей

Учёные сообщают, что находка имеет признаки объекта культурного наследия. Сейчас границы некрополя не установлены, этим займутся археологи. Соответствующая документация о находке будет направлена в инспекцию по охране памятников.





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