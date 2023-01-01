Максим Артамонов В Лысьве игорный клуб полгода работал видом фонда «Добрая рука» Организаторы бизнеса получили крупные штрафы Поделиться Твитнуть

Лысьвенский городской суд вынес приговор мужчине и четырём женщинам, которые признаны виновными в незаконной организации азартных игр, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, с июля 2020 по январь 2021 года обвиняемые организовывали работу в Лысьве игорного заведения. Организатором был мужчина, который вёл игорную деятельность под видом Благотворительного фонда «Добрая рука». Чтобы организовать бизнес, он нашёл в городе нежилое помещение, где разместил компьютерное оборудование для азартных игр.

Администраторами клуба были местные жительницы. В заведении использовались игровые автоматы и компьютеры со специальными программами, которые дают возможность участвовать в азартных играх. Во время обыска в клубе изъято более 30 единиц игрового оборудования.

В итоге суд признал мужчину и женщин виновными и приговорил организатора — мужчину к штрафу в размере 600 тыс. руб., женщин — к штрафу 500 тыс. руб. каждой.

Напомним, ранее стало известно, что в Чайковском более полугода действовала сеть подпольных казино. Полицейские вместе со следователями задержали организаторов. В отношении них возбуждено уголовное дело.



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