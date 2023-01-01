Максим Артамонов В Чайковском более полугода работала сеть подпольных казино Все организаторы задержаны, возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Срикшот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае полицейские вместе со следователями задержали организаторов подпольных клубов азартных игр в Чайковском. В отношении них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на следком по региону.

Как уточнили в ведомстве, с ноября 2022-го по июнь 2023-го жители Пермского края и Удмуртии в возрасте от 21 года до 62 лет, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в том числе через интернет, в трёх арендуемых помещениях, расположенных по улицам Вокзальной и Камской в Чайковском.

Следователи установили личности подозреваемых в организации азартных игр и задержали 10 человек.

В ходе обысков в арендуемых помещениях, где были организованы азартные игры, и в квартирах соучастников обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, деньги, банковские карты и иные предметы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

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