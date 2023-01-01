Здание церкви в селе Русский Сарс безвозмездно передадут Пермской Епархии Решение одобрили депутаты думы Октябрьского ГО Поделиться Твитнуть

церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Русский Сарс / фото: sobory.ru

Депутаты думы Октябрьского городского округа Пермского края приняли решение передать безвозмездно Пермской Епархии здание церкви в селе Русский Сарс. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в 1828 году на средства прихожан и стал первым каменным культовым зданием на территории современного Октябрьского ГО.

В 1937 году церковь закрыли, колокола и кресты с неё отправили на переплавку. Во время войны в храме организовали зернохранилище. Позже помещение переоборудовали в клуб и библиотеку, а все настенные росписи забелили. Позднее храм передали школе, и в нём были оборудованы мастерские.

В 1988 году в здании решили разместить сельский краеведческий музей. В 1991 году там был отслужен водосвятный молебен, и храм стал первой после длительного перерыва действующей церковью в Октябрьском районе.

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