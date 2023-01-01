Алёна Бронникова Туристический сбор за посещение особо охраняемых территорий в Прикамье начнут взимать с 7 июля Стоимость входа — 100 рублей Поделиться Твитнуть

Гора Полюд / фото: со страницы ВКонтакте фонда "Вишерское наследие"

В трёх особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Пермского края с 7 июля будет введена плата за вход. Речь идёт о природном парке «Пермский», куда вошли Вишерский, Усьвинский и Чусовской кластеры, а также о двух охраняемых ландшафтах — Полюдов (Полюд) и Колчимский (Помянённый) камни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Размер платы за одно посещение ООПТ регионального значения, установленной в соответствии с порядком взимания платы и оформления разрешения на посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в его границах — 100 руб. Организация, уполномоченная на взимание платы за посещение — ГБУ Пермского края "Дирекция ООПТ Пермского края"», — сообщается в документе.

В перечень лиц, которые освобождаются от уплаты, вошли жители близлежащих населённых пунктов и другие пользователи земельных и лесных участков, расположенных в границах ООПТ, представители власти и общественные инспекторы в области охраны окружающей среды при исполнении служебных обязанностей. За вход также не будут платить волонтёры и добровольцы, люди, участвующие в природоохранных мероприятиях или ведущие строительство на этих территориях, участники СВО, льготные категории граждан.

Туристический сбор вводится для сохранения, содержания и развития ООПТ. Сейчас на этих территориях устанавливаются объекты инфраструктуры, закупленные на средства субсидий на иные цели в 2022 году. В рамках обустройства ООПТ планируется установить 500 информационных знаков и аншлагов, сделать более 100 лавочек. Также ведутся работы по обустройству 25 туристических стоянок с навесами и местами для разведения костров, готовы к установке 17 интерактивных арт-объектов, появятся три обустроенных служебных кордона для инспекторов, 10 настилов для палаток, четыре павильона для торговли сувенирами, один гостевой дом для туристов и 374 м настила.





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