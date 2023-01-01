Максим Артамонов Туристический сбор в Пермском крае будет действовать в трёх ООПТ Власти обещают использовать собранные с пермяков деньги на обустройство территорий и их дальнейшее развитие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За посещение трёх особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском крае с 1 июля вводится туристический сбор. Речь идёт о природном парке «Пермский», а также о двух охраняемых ландшафтах — Полюдов и Колчимский камень. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович.

Сейчас на этих территориях устанавливаются объекты инфраструктуры, закупленные на средства субсидий на иные цели в 2022 году.

Как рассказал Беланович, в рамках обустройства ООПТ планируется установить 500 информационных знаков и аншлагов, сделать более 100 лавочек. Также ведутся работы по обустройству 25 туристических стоянок с навесами и местами для разведения костров, готовы к установке 17 интерактивных арт-объектов, появятся три обустроенных служебных кордона для инспекторов, 10 настилов для палаток, четыре павильона для торговли сувенирами, один гостевой дом для туристов и 374 м настила.

Из презентации Дмитрия Белановича

Так, в прошлом году на территории природного парка «Пермский» и иных ООПТ создано 18 экотроп протяжённостью 171 км. Всего к 2025 году чиновники обещают, что средний процент обустройства экотроп составит 94%.

«На сегодняшний день в завершающей стадии находится проектирование комплексного обустройства природного объекта «Каменный город», горы «Ветлан» и Усьвинских столбов. В 2024 году, как и планировали, мы приступим к работам в Каменном городе и на Ветлане. Отремонтируем тропы, установим настилы, лестницы, мостики, ограждения, смотровые площадки, обозначим организованные места отдыха. Также будут обустроены входные группы», — рассказал чиновник.

Напомним, с 1 июля 2023 года в Пермском крае вводится туристический сбор в размере 100 руб. с человека. Это решение приняли депутаты Законодательного собрания.

По словам Белановича, плата вводится «для повышения уровня экологической осознанности» населения.

«Практика платного посещения природных территорий введена уже во многих субъектах РФ. Для примера, у наших соседей она составляет от 150 до 1 тыс. руб. и разнится в зависимости от туристической нагрузки и популярности места. Хочу обратить внимание, что платность вводится с целью их дальнейшего развития ООПТ. Все средства будут направлены на благоустройство объектов, усиление там охраны. Также мы взяли на себя амбициозные задачи — оснастить самые труднодоступные места сотовой связью», — пояснил чиновник.

При этом платить будут не все. Исключения составляют ветераны боевых действий и участники СВО; участники Великой Отечественной войны и инвалиды войны; дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, семьи, имеющие статус малоимущих; пенсионеры. Также бесплатный вход предусмотрен для собственников и арендаторов земельных участков; лиц, участвующих в строительстве объектов на ООПТ, волонтёров и добровольцев природоохранных акций.

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