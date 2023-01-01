На фестиваль «Крылья Пармы» 8 июля зрителей доставят на автобусах Они будут курсировать от парковки ТЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 8 июля, от парковки пермского ТЦ «Планета» будут курсировать автобусы, которые доставят всех желающих на авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+). Об этом в соцетях сообщили организаторы фестиваля. Они добавили, что более подробная информация о трансфере появится на следующей неделе.

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в этом году на аэродроме Фролово с 14.00 до 19.00. Главным гостем станет авиационная группа высшего пилотажа «Русь».

Аэродром Фролово находится в Пермском муниципальном округе, рядом с Нестюковским трактом и трассой Пермь—Екатеринбург.

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