Максим Артамонов Пермские волонтёры объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего с лесной делянки мужчины В последний раз его видели в Очёрском округе Поделиться Твитнуть

Волонтёры отряда «Регион 59» будут искать пропавшего с лесной делянки Павла Филимонова в лесу. Объявлен сбор добровольцев. Об этом сообщается на официальной странице отряда ВКонтакте.

Встреча назначена на 1 июля в 12.00. Волонтёры встретятся на остановке в п. Дружба Очёрского округа и начнут поиски в лесу.

Напомним, 35-летний Павел Филимонов 17 июня ушёл с лесной делянки у д. Носково в Очёрском округе, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

По данным волонтёров, в момент пропажи на мужчине были надеты камуфляжные штаны и кофта, на ногах — чёрные кроссовки. Приметы: тёмно-русые волосы, худощавый, рост 180 см.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, волонтёры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8-958-244-12-84 — Юлия.

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