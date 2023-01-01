Максим Артамонов В Пермском крае с лесной делянки пропал мужчина Волонтёры объявили поиск Поделиться Твитнуть

В Очёрском муниципальном округе пропал 35-летний Павел Филимонов. Мужчина ушёл с лесной делянки у д. Носково, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» ВКонтакте.

По данным волонтёров, в момент пропажи на мужчине были надеты камуфляжные штаны и кофта, на ногах — чёрные кроссовки. Приметы: тёмно-русые волосы, худощавый, рост 180 см.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, волонтёры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8-958-244-12-84 — Юлия.

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