Полиция заинтересовалась творчеством пермской группы Axti-xti На музыкантов поступил анонимный сигнал Поделиться Твитнуть

Сотрудники полиции вызвали в МВД вокалиста группы Axti-xti Тимура из-за анонимной жалобы на творчество пермских музыкантов. Как сообщил солист, к краевом главке сотрудник полиции в ранге майора интересовался текстами. Тимуру пришлось объяснять отдельные строчки, рассказывать про концерты и показывать фото, сделанные во время выступлений.

«В целом, всё хорошо закончилось, к МВД претензий нет. Интересен сам факт, что кому-то так сильно откликнулась в сердце наша музыка, мы стараемся», — сообщили в группе.

Музыканты называют себя электро-нойз-командой, созданной под влиянием местной андеграундной культуры, атмосферы промышленного города и мистической уральской энергии.





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