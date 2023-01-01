В июле синоптики прогнозируют возвращение в Пермский край 30-градусной жары Тёплая погода продержится первую половину месяца Поделиться Твитнуть

В Пермский край в июле вернётся жаркая погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Уже в первый день месяца, в субботу, в отдельных районах (Кунгур, Лысьва, Пермь) воздух прогреется до +30 градусов. В воскресенье немного похолодает - до +25. После чего вновь вернётся 30-градусная жара, которая, по предварительным данным, продержится первую половину месяца.

Что касается осадков, то, по данным пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля днём с приближением циклона начнёт формироваться облачность, прогремят грозы, сопровождаемые ливнями, градом и усилением ветра до 20 м/с. В Перми дождь с грозой ожидается ближе к вечеру.

В воскресенье, 2 июля, циклоническая деятельность будет в самом разгаре. В отдельных районах пройдут сильные дожди и грозы. Высока вероятность дождей также в понедельник и вторник, 3 и 4 июля.

С 5 по 7 июля в регионе должен установиться антициклон и осадки прекратятся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.