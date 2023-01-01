Максим Артамонов В 2024 году губернатор Прикамья пообещал решить все проблемы обманутых дольщиков По его мнению, в этом году будет достроено «достаточно большое количество домов» Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира ВКонтакте прокомментировал ситуацию с долгостроем по ул. КИМ, 14 в Перми. Он отметил, что в этом вопросе не всё зависит от краевых властей, хотя они с себя ответственности не снимают.

«Есть и федеральный фонд [защиты прав дольщиков], который занимается финансированием и отбором подрядных организаций. И не все подрядные организации (не только по долгостроям) справляются со своими обязанностями. Нам очень важно, чтобы, если подрядная организация не справляется, она была заменена на другую. Этим мы сейчас и занимаемся, в том числе по этому дому. И хочу заверить, что мы не считаем, что все вопросы дольщиков решены или не являются для нас приоритетными. Они есть и будут приоритетными, пока пермяки не перестанут находиться в категории обманутых дольщиков», — сказал губернатор.

Махонин отметил, что региональные власти постараются «максимально нагнать сроки по достройке тех домов, по которым фонд принял решение именно о достройке», однако сейчас, по словам главы Прикамья, задача властей сделать так, «чтобы люди просто получили свои денежные возмещения, не дожидаясь достройки».

«Решение федерального фонда для нас является законом, мы должны ему следовать, но в целом, я считаю, в этом году достаточно большое количество домов будет достроено, часть домов перейдёт на 2024 год. Но 2024-й должен быть последним годом решения этих проблем», — пообещал Дмитрий Махонин.

Напомним, в мае 2021 года Арбитражный суд Пермского края передал права на достройку дома по ул. КИМ, 14 региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. После заключения и регистрации договора передачи и акта приёма-передачи в Росреестре фонд объявил конкурс на проектирование объектов.

Тогда краевые власти сообщали, что после ввода 16-этажного дома в эксплуатацию 106 квартир будут переданы дольщикам.

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