Андрей Стрельцов Вратари, игравшие за команду в прошлые годы, покинули «Амкар» В команде остался один голкипер — опытный Хазбулат Хамхоев Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

​«Амкар» покинули стражи ворот. Как сообщила пресс-служба клуба, честь пермской команды больше не будут защищать Никита Решетняк и Анатолий Красильников. Оба голкипера были основными в прошлом сезоне. Решетняк отыграл два сезона, при этом в 2021/22 годах​ признавался лучшим игроком сезона​ в «Амкаре».

​ Красильников в прошедшем чемпионате сыграл 15 матчей, из них четыре игры провёл на ноль. ​

Отметим, что неделей ранее закончился срок аренды ещё у одного стража ворот - Платона Захарчука. На его счету шесть игр.

Таким образом, в «Амкаре» пока только один вратарь. Это опытный Хазбулат Хамхоев. Он в клубе новичок, подписал контракт на этот сезон, однако имеет опыт выступления за команды Первой лиги — «Уфу» и «Динамо-Махачкала». В сезоне 2021/22 стал лучшим по количеству сухих матчей в ФНЛ-2 — 22 сухих матча из 32.

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