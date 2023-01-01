В Пермском крае арестован подозреваемый в убийстве продавщицы цветов Мужчине предъявлено обвинение Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Краснокамске Пермского края подозреваемому в совершении убийства 25-летней продавщицы цветов судом избрана мера пресечения в виде ареста до 27 августа 2023 года, сообщили в следкоме по региону. Мужчине предъявлено обвинение, вину по которому он признал.

Напомним, по данным следствия, 26 июня вечером 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в цветочный павильон на ул. Калинина в Краснокамске и потребовал у незнакомой продавщицы букет цветов, а получив отказ, нанёс ей множественные удары ножом по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. А обвиняемый уехал в Соликамск, где был задержан.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Похороны 25-летней продавщицы цветочного павильона состоятся в Краснокамске 30 июня.

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