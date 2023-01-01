Задержан подозреваемый в убийстве продавщицы цветочного киоска в Краснокамске Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в резонансном убийстве 25-летней жительницы Краснокамска. Им является не работающий, ранее судимый 39-летний житель этого же города. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что 26 июня в вечернее время в торговом павильона «Цветы» на ул. Калинина было обнаружено тело продавщицы с множественными колото-резаными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как полагает следствие, задержанный подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в павильон и потребовал букет цветов. Получив отказ, он нанёс девушке множественные удары ножом по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась.

После совершенного преступления злоумышленник решил скрыться и уехал в Соликамск.

«В настоящее время подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следкоме.

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