В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Пермском крае 30 июня Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Региональном управлении МЧС предупредили жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 30 июня.

В ближайшие сутки по западу и северу Прикамья синоптиками обещаны сильные дожди с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Ночью возможен туман.

Жителям в период ухудшения погоды не рекомендовано находиться вблизи деревьев, под линиями электропередачи, возле слабо укреплённых конструкций и парковать возле них машины.

В МЧС также предостерегли водителей от резких манёвров, несоблюдения дистанции и нарушений скоростного режима.

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