Похороны почётного гражданина Перми Геннадия Игошина состоятся 30 июня Церемония прощания пройдёт в Центральном выставочном зале Поделиться Твитнуть

Геннадий Игошин

Константин Долгановский

Церемония прощания с бывшим главным архитектором Перми, почётным гражданином города Геннадием Игошиным состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале по адресу: Комсомольский проспект, 10, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации города выразили соболезнования родным, близким и коллегам Геннадия Михайловича: «Вместе с вами скорбим об утрате».

О кончине Геннадия Игошина на 90-м году жизни «Новый компаньон» сообщил 28 июня.

Игошин являлся главным архитектором Перми с 1970 по 1997 год. За это время были снесены более 700 ветхих строений, застроены жилые микрорайоны Юбилейный, Городские горки, Балатово, Светлый, Нагорный, Крохалева, Парковый и Садовый.

Во время работы Геннадия Игошина был разработан Генеральный план города, построены Дворец пионеров, здание гостиницы «Урал», Дом Советов и Драмтеатр.

В 2009 году Геннадию Игошину было присвоено звание почётного гражданина Перми.

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