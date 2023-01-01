Максим Артамонов Скончался бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин Ему было 89 лет Поделиться Твитнуть

Геннадий Игошин

Константин Долгановский

На 90-м году жизни скончался бывший главный архитектор Перми, Почётный гражданин города Геннадий Игошин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил пермский архитектор Виктор Воженников. Причина смерти на уточняется.

«Большой профессионал, активно формировавший город. В одной из бесед он рассказал мне о посещении Международного архитектурного форума в Бразилии. Он был очень впечатлён градостроительным комплексом центра столицы — города Бразилия архитектора Оскара Нимейера. По возвращении он решил создать нечто подобное в Перми. Так родилась наша эспланада. Масштабный комплекс восхищает всех гостей города», — написал Воженников.

Геннадий Игошин занимал пост главного архитектора Перми с 1970 по 1997 годы. В эти годы шёл массовый снос барачных строений и возводились новые жилые микрорайоны: Нагорный, Юбилейный, Южный, Садовый, Городские Горки, Зеленое хозяйство, 2-я Вышка, Гайва. Кроме того — строительство Северной и Южной дамб, инфраструктура города, городские магистральные сети, первые высотные дома.

За это время был разработан генеральный план города, построены Дворец пионеров, здание гостиницы «Урал», Дом Советов и Драмтеатр.

В 2009 году Игошину было присвоено звание Почётного гражданина Перми — за особые заслуги в формировании архитектурного облика Перми.

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