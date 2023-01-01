За первое полугодие «квадрат» в пермских новостройках подорожал на 5,9% Во втором квартале темпы роста цен снизились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За второй квартал квадратный метр в новостройках Перми вырос в цене на 2,3%, а за первое полугодие — на 5,9% и достиг 112,8 тыс. руб., сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Его специалисты проанализировали данные по 70 городам, чьё население превышает 300 тыс. человек, и обратили внимание, что в целом темпы роста цена на квартиры в новых домах во втором квартале замедлились по сравнению с первыми тремя месяцами.

Эксперты считают, что на темпы повлияла отмена «околонулевой» ипотеки. В ближайшем будущем новостройки продолжат расти в цене, но по другой причине — из-за ослабления курса рубля.

«Резкого роста не будет, — считает гендиректор портала Павел Луценко, — так как спрос не поспевает за предложением, и продажи у застройщиков уже буксуют».

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