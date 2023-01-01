Единственный в Перми автокинотеатр на улице Соликамской снова закрылся Причины закрытия не сообщаются Поделиться Твитнуть

В Перми снова прекратил работу единственный в городе автокинотеатр (ул. Соликамской, 105). Причины закрытия его владельцы пока не прокомментировали.

Напомним, автокинотеатр по этому адресу заработал 18 декабря 2021 года. В июле 2022-го он закрылся. Руководство заведения тогда сообщило, что бизнес выставлен на продажу за 1,9 млн руб., а компания «перепрофилируется». В сентябре цена была снижена до 1,5 млн руб. В конце января 2023 года Ais cinema street вновь начал показывать фильмы. Стоимость билета с одной машины на сеанс составляла 500 руб.

Добавим, что ранее в Перми автокинотеатр работал в Камской долине, но он закрылся ещё в 2016 году. Летом 2020 года бесплатный автокинотеатр на протяжении полутора месяцев работал на парковке перед ТРК «СпешиLove».

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