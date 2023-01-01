В Перми на улице Соликамской снова заработал автокинотеатр Показ фильмов возобновился 29 января Поделиться Твитнуть

В Перми снова заработал единственный автокинотеатр Ais cinema street на ул. Соликамской, 105. Первые сеансы состоялись 29 января. Было показано два фильма. Стоимость билета — 500 руб. с одной машины.

Напомним, автокинотеатр по этому адресу работал с 18 декабря 2021 года до 21 июля 2022 года, а потом закрылся. Его представители тогда сообщили, что бизнес продаётся за 1,9 млн руб., а компания «перепрофилируется». В сентябре цена была снижена до 1,5 млн руб.

Ранее в Перми работал автокинотеатр в Камской долине, но он закрылся в 2016 году. Летом 2020 года бесплатный автокинотеатр на протяжении 1,5 месяцев работал на парковке перед ТРК «СпешиLove».

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