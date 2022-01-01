В Перми с 22 июля закрывается единственный автокинотеатр Владельцы заявили о перепрофилировании бизнеса Поделиться Твитнуть

Единственный пермский автокинотеатр Ais cinema street объявил о скором закрытии. Четверг 21 июля станет последним днём его работы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

О причинах закрытия представители автокинотеатра сообщили, что компания «перепрофилируется».

Автокинотеатр Ais cinema street на ул. Соликамской, 105 открылся 18 декабря 2021 года. В июне 2022 года в Ais cinema street сообщили о намерении продать бизнес. Стоимость объекта оценили в 2,5 млн руб., позже ценник снизился до 1,9 млн руб.

Ранее в Перми работал автокинотеатр в Камской долине, но он закрылся в 2016 году. Летом 2020 года бесплатный автокинотеатр на протяжении 1,5 месяцев работал на парковке перед ТРК «СпешиLove».

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