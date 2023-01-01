Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 1,3% За месяц он поднялся на 4% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае индекс промышленного производства в мае 2023 года составил к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) 105,6%. В то же время, индекс в январе-мае 2023 года к АППГ вырос на 1,3%. Рост по сравнению с апрелем 2023 года составил 4,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «Добыча полезных ископаемых», если сравнивать май 2023 и 2022 года, подрос на 1,6%, а в январе-мае — также на 1,6%.

Что касается направления «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в мае по сравнению с АППГ составил 93,2%, в январе-мае 2023-го — 104,8%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в мае 2023 года поднялся до 110,3%, а в январе-мае 2023-го — до 100,8% по сравнению с аналогичными периодами.

Индекс производства в «Водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» поднялся в мае в сравнении с АППГ на 5,8%, а в январе-мае опустился на 1%.

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