Реальные зарплаты в Прикамье за год выросли на 14,1% В апреле 2023 года средний заработок в регионе превысила 58 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за апрель 2023 года составила 58 113 руб. По отношению к апрелю прошлого года её рост составил 15,6%. Реальная же заработная плата (с учётом изменения цен на потребительские товары и услуги) увеличилась за год на 14,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь-апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с АППГ на 12,8%. Реальная зарплата поднялась на 5,8%.

В ведомстве отметили, что в регионе продолжает сохраняться значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

К примеру, средние зарплаты сотрудников отрасли информации и связи в апреле составили 90,9 тыс. руб., сферы деятельности по обеспечение электроэнергией, газом и паром — 86,2 тыс., работников финансовой и страховой сфер — 85,3 тыс. руб.

При этом заработки риелторов, например, сложились на уровне 33,3 тыс. руб. в месяц, сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 33,4 тыс. руб., работников сельского и лесного хозяйств — 36,7 тыс.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников за март 2023 года составила 56 085 руб.

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