В марте 2023 года средняя зарплата в Прикамье превысила 56 тысяч рублей За год реальный заработок вырос на 4,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников за март 2023 года составила 56 085 руб. По отношению к марту прошлого года она выросла на 7,2%. При этом реальная заработная плата (с учётом изменения цен на потребительские товары и услуги) увеличилась только на 4,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

За первый квартал 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крае составила 52 894,3 руб., увеличившись по сравнению с АППГ на 10,8%. Реальная же заработная плата выросла на 2,1%.

В ведомстве отметили, что в регионе сохраняется значительная дифференциация доходов по видам экономической деятельности. Так, в сфере добычи полезных ископаемых средняя зарплата работников в марте превысила 88 тыс. руб., а вот специалисты по операциям с недвижимым имуществом получили в том же месяце всего по 33,2 тыс. руб.

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