Из Пермского госуниверситета эвакуировано 98 человек В одном из корпусов произошло задымление Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Утром 29 июня в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) по ул. Дзержинского произошло задымление. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 09:52.

К месту вызова было направлено девять единиц техники и 26 пожарных.

По прибытии в университет первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что очаг задымления — помещение столовой в одном из корпусов. Там при приготовлении пищи произошло пригорание масла. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В МЧС рассказали, что из здания самостоятельно эвакуировались 98 студентов и преподавателей.

«В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются», — добавили в ведомстве.

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