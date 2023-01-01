Ночью в Кизеле сгорел дачный дом Площадь пожара составила 50 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 29 июня, в третьем часу ночи в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в Западном переулке города Кизел Пермского края. Прибывшие к месту ЧП семь сотрудников пожарно-спасательного подразделения увидели, что горит кровля дачного дома.

На тушение было привлечено две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

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