Ночью в Кизеле сгорел дачный дом
Площадь пожара составила 50 квадратных метров
В четверг, 29 июня, в третьем часу ночи в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в Западном переулке города Кизел Пермского края. Прибывшие к месту ЧП семь сотрудников пожарно-спасательного подразделения увидели, что горит кровля дачного дома.
На тушение было привлечено две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 50 кв. м.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.
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