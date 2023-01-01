Оборот общественного питания в Пермском крае вырос за год на 8,7% По итогам пяти месяцев он превысил 14,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-мае 2023 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 282 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 102,4% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), об этом сообщает Пермьстат.

В макроструктуре оборота доли пищевых и непродовольственных товаров составили по 50%.

Оборот розничной торговли края на 97,6% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка. Продажи товаров на рынках и ярмарках соответственно сложились на уровне 2,4%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за январь-май 2023 года превысил 14,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах оказалось на 8,7% выше уровня АППГ.

На 1 июня 2023 года объём товарных запасов в организациях розничной торговли составил 41,9 млрд руб., это соответствует 44 дням торговли.





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